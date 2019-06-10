МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи и ее британский коллега Лиам Фокс после встречи в Сеуле заявили, что стороны договорились об основных положенияx соглашения о свободной торговле, сообщает телеканал KBS.

Телеканал отмечает, что, согласно положениям соглашения, две страны будут пользоваться теми же преимуществами, которые предоставляются в соответствии с действующим соглашением о свободной торговле между Южной Кореей и ЕС, независимо от того, на каких условиях Великобритания выйдет из ЕС.

Ю Мён Хи отметила, что договоренность важна, так как она развеяла неопределенность, вызванную Brexit. Фокс ожидает, что соглашение заложит основы для дальнейшего расширения торговли между странами.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit — теперь он должен состояться 31 октября.