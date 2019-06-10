МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Государственные и муниципальные услуги можно будет оплачивать прямо в многофункциональных центрах (МФЦ), как наличными, так и картами через электронные терминалы, следует из постановления кабинета министров РФ.

Правительство разрешило властям регионов принимать соответствующие решения.

"Подписанным постановлением устанавливается возможность по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации принимать в МФЦ наличные денежные средства от заявителей непосредственно сотрудниками МФЦ. Кроме этого, гражданам предоставляется возможность оплачивать государственные и муниципальные услуги с использованием платежных карт через электронный терминал МФЦ", — говорится в сообщении на сайте правительства.

Как отмечает кабмин, это позволит решить проблемы с оплатой услуг, возникающие там, где кредитные организации находятся далеко от МФЦ. Кроме того, гражданам не придется платить комиссии за банковские операции.