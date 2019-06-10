МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 5 июня вывели из фондов, инвестирующих в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 227 миллионов долларов против 110 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"С точки зрения активов под управлением Россия по объему выведенных средств заняла второе место после Китая, лишившись 227 миллионов долларов", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), получили отток в 152 миллионов долларов против оттока в 87 миллионов долларов неделей ранее. Остальная часть пришлась на фонды с другими географическими мандатами. Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, зафиксировали отток в 31 миллионов долларов, активные — 197 миллионов.

Развивающиеся рынки в целом зафиксировали отток почти в 2,1 миллиарда долларов против 1,9 миллиарда неделей ранее. Фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) потеряли 1,2 миллиарда долларов против 96 миллионов долларов неделей ранее.

"В группе БРИКСТ наибольший чистый отток капитала показали Бразилия (604 миллиона долларов) и Китай (570 миллионов долларов)", — отмечается в сообщении.