МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Украина планирует с 10 июня провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане. Организаторами выступят BNP Paribas и Goldman Sachs.

В зависимости от рыночной конъюнктуры эмитент намерен разместить семилетние евробонды.