МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Норильского никеля" в ходе годового собрания в понедельник, 10 июня, одобрили дивиденды по результатам 2018 года в размере 792,52 рубля на одну обыкновенную акцию, передает корреспондент РИА Новости.

Реестр на получение дивидендов закрывается 21 июня. Общая сумма выплат составит порядка 125,4 миллиарда рублей (около 1,939 миллиарда долларов).

Промежуточные дивиденды "Норникеля" по итогам первого полугодия 2018 года были определены в размере 776,02 рубля на обыкновенную акцию, сумма выплат составила 122,8 миллиарда рублей (или около 1,8 миллиарда долларов). Таким образом, после утверждения финальных дивидендов начисления за прошлый год в целом достигнут примерно 3,739 миллиарда долларов.

Финальные дивиденды компании за 2017 год составили 607,98 рубля на акцию (порядка 96,21 миллиарда рублей или 1,562 миллиарда долларов в целом). По результатам шести месяцев прошлого года акционерам было начислено 224,2 рубля на акцию, почти на 35,48 миллиарда рублей (600 миллионов долларов). Тем самым, совокупная сумма выплат ГМК в 2017 году составила примерно 2,162 миллиарда долларов.

Уставный капитал "Норникеля" состоит из 158 миллионов 245,476 тысячи обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая. Крупнейшими совладельцами "Норникеля" являются структуры ХК "Интеррос" Владимира Потанина (34,57% акций) и ОК "Русал" Олега Дерипаски (27,82%).