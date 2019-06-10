МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ будет иногда проводить лимитные аукционы по ОФЗ с небольшим спросом для размещения на более благоприятных условиях, сообщил журналистам глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

"Каждое действие, в том числе и лимит по бумаге, как, например, это было на прошлом аукционе, осуществляется в целях размещения на более благоприятных для нас условиях. Если какая-то бумага пользуется меньшим спросом, значит иногда целесообразно ее предложение ограничить, чтобы инвесторы не думали, что это будет большое предложение", — сказал он.

Вышковский добавил, что необязательно лимитные предложения будут на каждом аукционе.