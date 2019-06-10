КИЕВ, 10 июн — ПРАЙМ. Украина планирует разместить семилетние еврооблигации, номинированные в евро, встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся 10 июня, сообщило министерство финансов Украины.

Сумма выпуска не уточняется.

В ведомстве сообщили, что министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas и Goldman Sachs International для совместной организации и в качестве совместных букраннеров для проведения ряда встреч с инвесторами, инвестирующих в ценные бумаги с фиксированной доходностью. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане, начиная с 10 июня 2019 года. Кроме того, 11 июня в 14.15 по местному времени состоится общение с инвесторами в формате звонка.

"С учетом рыночных условий, после этого Украина осуществит выпуск облигаций внешнего государственного займа с семилетним сроком обращения по Правилу 144А/Положению S, деноминированных в евро. Также применяются положения FCA/ICMA по стабилизации", — говорится в сообщении министерства.