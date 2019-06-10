МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Северстали" одобрили выплату дивидендов по результатам первого квартала 2019 года в размере 35,43 рубля на акцию, что на 7,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов компании.

"Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2019 года в размере 35 рублей 43 копейки на одну обыкновенную именную акцию…. Определить 18 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов", — говорится в сообщении.

За первый квартал 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 38,32 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут быть снижены на 7,5%. Их общая сумма составит около 29,68 миллиарда рублей, из которых на долю основного бенефициара Алексея Мордашова (77,03% акций) придется, соответственно порядка 22,86 миллиарда рублей.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2018 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3% — до 12,04 миллиона тонн.