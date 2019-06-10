МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Канада намерена ввести запрет на пластиковые предметы разового использования к 2021 году, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в понедельник.

"Я рад объявить, что к 2021 году Канада запретит причиняющие вред (окружающей среде – ред.) одноразовые пластиковые предметы",- заявил Трюдо. Трансляция велась на телеканале CTV.

Кроме того, по словам канадского премьера, крупные корпорации будут ответственны за полный жизненный цикл своей продукции.

"Компании, которые производят пластиковую продукцию или продают товары в пластиковой упаковке, будут ответственны за сбор и переработку своих пластиковых отходов", — сообщил он.

Премьер Канады также отметил, полный список пластиковых изделий, которые попадут под запрет, будет сформирован позже. Он будет основан на научных исследованиях и действиях Европейского союза и других стран в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Европейский союз также намерен запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды. Речь идет о таких одноразовых изделиях как тарелки, столовые приборы, соломинки, ватные палочки.