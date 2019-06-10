МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Задержанный таможней рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в итальянский город Пиза вылетел с опозданием примерно на два часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Вылетел с задержкой около двух часов", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что таможня в столичном аэропорте Внуково задерживает вылет рейса авиакомпании "Победа" в Пизу. По данным источника, таможня требовала, чтобы генеральную декларацию заполнили вручную, а не в электронном виде. Представитель "Победы" подтверждал задержку из-за таможенной службы.

В Федеральной таможенной службе заявили, что представители "Победы" не оформили документы должным образом, после их подачи в нужном формате авиарейс был незамедлительно оформлен.

Генеральная декларация – это документ, содержащий сведения о воздушном судне при его прилете или отлете, включая номер и дату рейса, бортовой номер судна, время отправления и маршрут, список членов экипажа, а также сведения о перевозимых грузах, почте и багаже.