ДОХА, 11 июн /ПРАЙМ/. Катар и Россия имеют возможность увеличить товарооборот между двумя странами к 2020 году более чем в шесть раз — до полумиллиарда долларов, заявил на торжественном вечере по случаю Дня России посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов.

"Объем торговли и товарооборот между двумя странами медленно, но уверенно растут, по итогам 2018 года товарооборот вырос на 7,4% и составил 78,7 миллиона долларов, но стороны имеют реальные возможности нарастить торговый оборот к 2020 году до 500 миллионов долларов", — отметил Холов.

По его словам, Доху и Москву связывают плодотворное сотрудничество в энергетике, строительстве, туризме, сельском хозяйстве, промышленности, культуре, спорте и образовании.

При этом, напомнил посол, Катар является одним из самых крупных инвесторов в экономику России среди стран Персидского залива.