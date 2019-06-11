С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн /ПРАЙМ/. Сбербанк ожидает во втором полугодии 2019 года снижения ключевой ставки Банка России и замедления инфляции, при соблюдении этих двух условий ставки по ипотеке могут пойти вниз, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Сбербанк, крупнейший игрок на ипотечном рынке, в конце мая снизил ставки по ипотеке на 0,3-0,6 процентного пункта.

"Зависит от динамики рынка, процентных ставок…. Мы должны понимать, что снижение ставок возможно при соблюдении двух условий: снижения ключевой ставки и снижения инфляции, при соблюдении которых ставки могут пойти вниз", — ответил Ведяхин на вопрос, может ли Сбербанк еще раз снизить ставку по ипотеке.

"Мы ожидаем, что во втором полугодии будет снижение ключевой ставки, замедление инфляции", — добавил он.

При этом первый зампред правления Сбербанка подчеркнул, что стоит понимать, что ставки будут снижаться как по кредитам, так и по депозитам. "Такой ситуации, что по кредитам ставки ушли вниз, а по депозитам ставки пошли вверх, не будет", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.