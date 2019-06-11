С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн /ПРАЙМ/. РЖД активно занимаются продвижением российских железнодорожных технологий на зарубежные рынки и планируют увеличивать выручку от такой деятельности, работая по ряду направлений, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин.

Он напомнил, что РЖД — крупнейший транспортно-логистический комплекс в стране и одна из ведущих транспортных компаний в мире.

"Одно из наших направлений, которым мы занимаемся в последнее время достаточно интенсивно, это продвижение российских транспортных железнодорожных технологий на зарубежные рынки", — рассказал Мишарин.

По его словам, в настоящее время выручка дочерних компаний холдинга РЖД от зарубежной деятельности в общем объеме составляет 20,5%.

"Мы планируем довести ее, как минимум до 30%, может быть и более. В этой части мы видим следующие направления: транспортная логистика; инжиниринг и транспортное строительство; управление железными дорогами; подготовка и обучение кадров; продвижение вместе с нашими партнерами железнодорожной техники, оборудования и т.д.", — сказал топ-менеджер.

Преимущество холдинга РЖД, продолжил он, заключается в возможности объединить компетенции во всех направлениях железнодорожного бизнеса под единым брендом. "Именно эту нишу мы сегодня стараемся занять. Это не отдельные локомотивы, рельсы, вагоны — это всё вместе технология, которая позволяет железным дорогам России позиционировать себя одной из эффективных, ведущих компаний в мире, которая имеет признание", — пояснил Мишарин.

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