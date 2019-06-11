МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российская Федерация начнет платить пенсии трудовым мигрантам, пишет РБК со ссылкой на письмо Минтруда о рассмотрении этого вопроса Экспертным советом при правительстве. Правда, речь идет только о мигрантах из стран ЕАЭС.
Отмечается, что сейчас соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС готовится к подписанию.
При этом мигранты, которые работают в России официально, в настоящее время делают отчисления в Пенсионный фонд (ПФР), но пенсии не получают.
Соглашение о пенсионном обеспечении между странами ЕАЭС подразумевает, что государство, в котором мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию даже в случае возвращения на родину.
Планируется, что соглашение будет подписано осенью текущего 2019 года и ратифицировано всеми странами союза до конца года.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан.
https://1prime.ru/state_regulation/20190611/830062946.html