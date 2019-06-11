МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российская Федерация начнет платить пенсии трудовым мигрантам, пишет РБК со ссылкой на письмо Минтруда о рассмотрении этого вопроса Экспертным советом при правительстве. Правда, речь идет только о мигрантах из стран ЕАЭС.

Отмечается, что сейчас соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС готовится к подписанию.

При этом мигранты, которые работают в России официально, в настоящее время делают отчисления в Пенсионный фонд (ПФР), но пенсии не получают.

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами ЕАЭС подразумевает, что государство, в котором мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию даже в случае возвращения на родину.

Планируется, что соглашение будет подписано осенью текущего 2019 года и ратифицировано всеми странами союза до конца года.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан.