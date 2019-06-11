ЖЕНЕВА, 11 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключает, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.

"Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. К расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за четырёхдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракта", — сказал Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда.

Нужны новые подходы к понятиям "рабочий день" и "рабочее место", необходимо сделать их более лояльными, добавил он.

"Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как "рабочий день" и "рабочее место". Речь идет о более лояльный организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по необходимости", — заявил премьер-министр.

"По мере того, как благодаря высоким технологиям жизнь становится удобнее, удобнее должны становиться и процедуры найма и делопроизводства. Требуется основательная дебюрократизация трудовых отношений. И этим темам Международная организация труда уделяет повышенное внимание", — пояснил Медведев.

Говоря о самозанятых глава кабмина отметил, что важно не только собрать с них налоги, но и ввести их в легальное поле.

"В интересах людей, под их потребности мы преобразуем целые сферы и институты, подстраиваем под это налоговую систему, создаем специальные налоговые режимы",- сказал он.

"Главное здесь, конечно, взаимное доверие между работником, работодателем и государством, а не фискальные задачи. Ведь важно не только собрать налоги, но и ввести миллионы людей в легальное правовое поле, а я имею в виду трудовое поле, на прозрачных и привлекательных для них условиях",- добавил премьер-министр.

Новый налоговый режим — так называемый налог на профессиональный доход — в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями. Власти ранее планировали распространить со следующего года этот режим на всю страну.