БРЮССЕЛЬ, 11 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссия не предоставила разрешение на создание совместного предприятия Tata Steel и ThyssenKrupp, сочтя, что такое слияние снизило бы конкуренцию и повысило бы цены на различные виды стали, сообщила во вторник еврокомиссар Маргрете Вестагер, отвечающая за политику в области конкуренции.

В сентябре 2017 года ThyssenKrupp и индийская Tata Steel подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий объединение их сталелитейных активов в Европе для создания СП. Планировалось, что предприятие будет носить название Thyssenkrupp Tata Steel и принадлежать компаниям в равных долях. Штат должен был насчитывать около 48 тысяч сотрудников на 34 предприятиях, а производство составлять около 21 миллиона тонн в год.

"Многие компании зависят от конкурентоспособных цен на сталь для продаж на глобальном уровне. Без решений вопросов по поводу конкуренции, которые у нас вызывают серьезную озабоченность, слияние Tata Steel и ThyssenKrupp привело бы к росту цен. Поэтому мы запретили слияние, чтобы избежать значительного ущерба европейским промышленным клиентам и потребителям", — заявила она на брифинге. По ее словам, решение следует за исследованием ЕК предлагаемого СП.

"Сегодняшнее решение сохраняет эффективную конкуренцию на европейских рынках стали и конкурентоспособность этой отрасли", — заявили в ЕК, отметив, что в ходе расследования комиссия получила отзывы от большого количества компаний, многие из которых "были обеспокоены тем, что сделка приведет к более высоким ценам".

ThyssenKrupp является вторым по величине производителем углеродистой стали в Европейской экономической зоне, а Tata Steel — третьим по величине. Обе компании являются крупными производителями стали для автопрома.