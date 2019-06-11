МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-апреле 2019 года составил 4,492 миллиарда долларов, снизившись на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт из РФ на Украину составил 2,908 миллиарда долларов (рост на 3,3%), импорт в РФ с Украины — 1,584 миллиарда (снижение на 9,4%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении не изменилась — 2,1%.

Оборот внешней торговли между Россией и США в январе-апреле 2019 года увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 8,412 миллиарда долларов.

Экспорт из РФ в США составил 3,866 миллиарда долларов (рост на 25,3%), импорт РФ из США — 4,546 миллиарда долларов (рост на 19,3%).

Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении выросла до 3,9% с 3,2%.

Оборот внешней торговли между Россией и Китаем в январе-апреле 2019 года увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 33,52 миллиарда долларов.

Экспорт из РФ в Китай составил 17,34 миллиарда долларов (рост на 4,2%), импорт из Китая — 16,14 миллиарда долларов (рост на 4,1%).

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 15,7% с 15% годом ранее.

Оборот внешней торговли между Россией и Турцией в январе-апреле 2019 года составил 8,14 миллиарда долларов, снизившись на 11,9% в годовом выражении.

Экспорт из РФ в Турцию составил 6,66 миллиарда долларов (снижение на 16%), импорт РФ из Турции — 1,48 миллиарда долларов (рост на 12,9%).

Доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период снизилась до 3,8% с 4,3% годом ранее.