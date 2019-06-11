МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-мае вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-мае 2019 года, по предварительным данным, сложилось в размере 35,2 миллиарда долларов (18,9 миллиарда долларов США в сопоставимом периоде 2018 года). Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным", — говорится в сообщении.