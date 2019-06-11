МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 48,7 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Годом ранее профицит составлял 46,9 миллиарда долларов.

"По оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-мае 2019 года составил 48,7 миллиарда долларов США, увеличившись на 1,8 миллиарда долларов США по сравнению с сопоставимым показателем 2018 года", — отмечает ЦБ.

Уточняется, что положительное влияние на динамику показателя наряду с укреплением торгового баланса оказало улучшение сальдо баланса услуг за счет роста экспорта услуг при снижении их импорта.