МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы возвращаются на российский финансовый рынок, но пока не приходят в реальную экономику, заявил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов на "Примаковских чтениях".

"Экономическая ситуация в России гораздо лучше, чем в других странах с развивающейся экономикой. Не случайно к нам идут финансовые инвестиции. Наши бумаги: государственные бумаги, бумаги наших крупных эмитентов — пользуются большим спросом у иностранцев. Мы видим, что иностранные инвесторы возвращаются на финансовый рынок, но пока не идут в рынок реальный", — сказал Силуанов.

Он добавил, что задача правительства — создать условия, чтобы бизнес чувствовал себя в России комфортно.