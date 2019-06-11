ВАШИНГТОН, 11 июн /ПРАЙМ/. Глава американского минторга Уилбур Росс заявил, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках саммита G20, судьба договоренностей будет решаться по итогам переговоров делегаций двух стран.

"G20 — это не то место, где должны заключаться защитные (для экономики) сделки на тысячи страниц. … Это место, где будут обсуждаться самого высокого ранга темы о будущем пути, но совершенно очевидно не защитные соглашения", — сказал он в интервью телеканалу CNBC. И добавил, что вероятнее всего, сделка будет заключена по итогам переговоров американской и китайской делегаций.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.