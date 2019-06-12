Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск информации за среду, 12 июня.

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ГЛАВНОЕ

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МОСКВА

* Состоится торжественный прием в честь Дня России (Кремль).

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МОСКВА

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* Начнется Национальный конгресс по недвижимости (12-15 июня) ("Рэдиссон Славянская", пл. Европы, д. 2. Контактные тел.: (922) 032-20-29, e-mail: manager@rgr.ru).

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РОССИЯ

* Начнутся продажи универсала Lada Granta Cross.

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БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

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ТАШКЕНТ (Узбекистан)

* Начнется Международная спецвыставка современного оборудования и технологий для агропромышленного комплекса AgroExpo (12-14 июня) (НВК "Узэкспоцентр". Контактные тел.: (49622) 113-57-19, e-mail: e.ibragimov@ifw-expo.com).

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БАКУ (Азербайджан)

* Стартуют конференция и выставка по информационным технологиям и инновациям (12-14 июня) (Heydar Aliyev Center. Контактный e-mail: wcoitti2019@wcoomd.org).

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МИР

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (Бразилия)

* Начнется Всемирный конгресс торговых палат. Участвует делегация ТПП РФ во главе с ее президентом Сергеем Катыриным (12-14 июня) (Windsor Expo Convention Center. Контактные тел.: (495) 620-00-46, e-mail: vog@tpprf.ru).

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ПАРИЖ (Франция)

* Стартует Международный форум по защите прав интеллектуальной собственности (12-13 июня) (штаб-квартира ОЭСР. Контактные тел.: (3314) 524-82-00, 524-85-00).

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СТОКГОЛЬМ (Швеция)

* Начнется Международный продовольственный форум EAT (12-13 июня) (Quality Hotel Globe. Контактный e-mail: info@eatforum.org).

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КОНАКРИ (Гвинея)

* Стартует первая гвинейская международная выставка сельского хозяйства, рыболовства и животноводства SIAPRAG (12-16 июня).

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КЕЛЬН (Германия)

* Стартует Международная конференция по безопасности полетов FAA-EASA (12-14 июня) (Hotel Pullman Cologne. Контактный e-mail: events@easa.europa.eu).

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БУХАРЕСТ (Румыния)

* Начнется Европейский нанофорум EuroNanoForum (12-14 июня) (Palace of Parliament. Контактный e-mail: info@euronanoforum2019.eu).

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АДДИС-АБЕБА (Эфиопия)

* Пройдет саммит Международного энергетического агентства и Комиссии Африканского союза (штаб-квартира Африканского союза. Контактный e-mail: ieapressoffice@iea.org).

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