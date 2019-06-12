МОСКВА, 12 июн /ПРАЙМ/. Потребительские цены в США в мае выросли на 1,9% в годовом выражении после роста на 2% в апреле, а в месячном выражении — поднялись на 0,1% после роста на 0,3% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.

Соответствующий пресс-релиз министерства труда страны будет опубликован в среду, 12 июня, в 15.30 мск.

В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США сообщит недельные данные о запасах и добыче нефти в стране. По мнению аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 июня, сократились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 482,8 миллиона баррелей.

В 21.00 мск министерство финансов США сообщит данные о состоянии бюджета страны в мае. По прогнозу аналитиков, дефицит бюджета страны за этот месяц составил 185,5 миллиарда долларов против профицита апреля в 160 миллиардов.