МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в мае выросли на 1,8% в годовом выражении, в месячном — на 0,1%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Показатель в месячном выражении совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, в годовом выражении ожидался рост индекса на 1,9%.

В апреле 2019 года потребительские цены в стране выросли на 2% в годовом выражении, в месячном — на 0,3%.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в мае в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом — 2%. Аналитики ожидали роста цен на 0,2% в месячном выражении и на 2,1% — в годовом.

Цены на продовольствие в США в мае в месячном выражении выросли на 0,3%, на энергоносители — снизились на 0,6%. В годовом выражении продукты питания подорожали на 2%, а энергоносители — подешевели на 0,5%.