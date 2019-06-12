КИЕВ, 12 июн — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, стороны обсудили наращивание сотрудничества, сообщили в пресс-службе администрации президента в среду.

Ранее с Чакрабарти провел встречу премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Спасибо, что вы здесь, и благодарим за то, что вы остаетесь крупнейшим инвестором на Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", — заявил президент.

Он добавил, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам Украины.