ЛОНДОН, 12 июн — ПРАЙМ. Продажи сигарет в 2019 году могут сократиться на 3,5% из-за снижения спроса на табак со стороны потребителей, свидетельствуют данные анализа второго по объему производителя сигарет British American Tobacco (BAT).

Курильщики отказываются от сигарет из-за высокой цены, переходя на вейпы и электронные сигареты, отмечает компания.

Объем продаж традиционных сигарет в текущем году, как ожидается, сильнее всего сократится в США — на 4-5%. Причиной станет недавнее повышение цен на сигареты, а также на газ.

Ранее компания прогнозировала снижение глобального рынка сигарет на 3%, а рынка в США — на 3,5-4,5%.