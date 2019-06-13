МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Электронные способы госзакупок пока не пользуются большой популярностью среди заказчиков, их доля составила менее 1% в общем объеме закупок, однако они показали свою эффективность, говорится в отчете Счетной палаты РФ.

"Главной новацией в контрактной системе в сфере закупок в 2018 году был перевод "бумажных" закупок в электронную форму. Заказчикам с июля 2018 года было предоставлено право осуществления конкурса, запроса котировок, запроса предложений, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса в электронной форме", — отмечают аудиторы.

По их данным, в 2018 году объем закупок, осуществленных электронными способами, составил менее 55 миллиардов рублей – это меньше 1% от общего объема закупок. Общий объем заключенных контрактов за 2018 год вырос на 8,8% — до 6,842 триллиона рублей.

Счетная палата отмечает, что на протяжении последних 5 лет уровень конкуренции в госзакупках остается неизменным: в среднем около трех заявок на 1 лот, а показатели относительной экономии за последние два года снижаются. Однако в случае электронных закупок конкуренция росла: среднее количество заявок на 1 лот варьировалось от 2,86 заявки при запросе предложений до 6,87 заявки на 1 лот при проведении закупок в форме открытых электронных конкурсов.

"Таким образом, на этапе опционного перехода на электронные закупки отмечается рост конкуренции в государственных и муниципальных закупках", – говорится в документе.

По способам осуществления электронных закупок основная доля в 2018 году приходилась на аукционы — 68,2% закупок, на втором месте – закупки у единственного поставщика – 14,2%. На открытые конкурсы и конкурсы с ограниченным участием пришлось соответственно 7,4% и 4,4% электронных закупок. Наименьшей популярностью пользовался запрос котировок – всего 0,8% электронных закупок.