МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин в Бишкеке на полях саммита ШОС в среду встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и главой Киргизии Соорнбаем Жээнбековым, сообщили в Кремле.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский лидер встретится с премьером Моди практически сразу после прибытия в Бишкек. "Путин прибывает в Бишкек, и первой будет встреча с вновь избранным премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди", — сказал Ушаков журналистам.

Он подчеркнул, что Кремль придает большое значение данной встрече, между лидерами стран налажен продуктивный и доверительный контакт.

"Этот разговор сразу же после победы Моди на выборах, он очень для нас важен. Мы специально договорились, чтобы этот контакт у нас был первым в нашей повестке дня пребывания в Бишкеке", — отметил представитель Кремля.

Ушаков также заявил, что в ходе вечерних мероприятий Путин пообщается с хозяином саммита — президентом Жээнбековым.

На следующий день, 14 июня, у российского лидера запланирована беседа с президентом Ирана Хасаном Роухани и трехсторонняя встреча с лидерами Китая и Монголии.

РОССИЯ И ИНДИЯ

Ключевая тема встречи Путина и Моди — расширение торгово-экономических связей, рассказал Ушаков.

В Кремле отмечают, что в 2018 году товарооборот между странами вырос более чем на 17% и достиг 11 миллиардов долларов. Российский экспорт – на 20,1% (7,8 миллиарда долларов), а импорт? на 11,1% (3,2 миллиарда долларов). За первый квартал текущего года – 2,2 миллиарда долларов (–3,8%). Действует межправительственная комиссия.

Страны осуществляют взаимовыгодные проекты, прежде всего, в нефтегазовой сфере и ядерной энергетике. Идут работы по сооружению второй (блоки №3 и №4) и третьей (блоки №5 и №6) очередей АЭС "Куданкулам".

Также выполнены процедуры, необходимые для запуска переговоров по соглашению о зоне свободной торговли между Евразэс и Индией.

В начале октября 2018 года в Нью-Дели состоялся очередной двусторонний саммит, по итогам которого принято совместное заявление "Россия – Индия: надежное партнерство в меняющемся мире" и подписан пакет документов, направленных на расширение двусторонних отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

В 2018 году 197 тысяч российских туристов посетило Индию (–10%). Индийские граждане совершили 86 тысяч поездок в Россию (+21,1%).

ПАРТНЕРСТВО С КИРГИЗИЕЙ

Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центрально-Азиатском регионе, отмечают в Кремле. Российско-киргизские отношения носят традиционно дружественный характер, поступательно развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, считают в Москве.

"Россия позитивно оценивает приоритеты киргизского председательства в Шанхайской организации сотрудничества и оказала Киргизии техническое содействие в подготовке нынешнего саммита ШОС", — сказал журналистам Ушаков.

Он отметил, что особое внимание на предстоящих переговорах Путина и Жээнбекова планируется уделить вопросам дальнейшего расширения экономического сотрудничества. Товарооборот в 2018 году увеличился на 17,2% – до 1,9 миллиарда долларов. В первом квартале 2019 годе рост составил 17,1%. Общая сумма накопленных российских инвестиций в Киргизии превышает 200 миллионов долларов. Также действуют порядка 700 совместных предприятий.

Россия оказывает финансовое и техническое содействие по адаптации Киргизии к членству в Евразийском экономическом союзе, проделан большой объем работы по модернизации объектов таможенной инфраструктуры Киргизии.

РФ помогает развивать энергетический сектор киргизской экономики, осуществляет беспошлинный экспорт нефти, нефтепродуктов и битума. "Газпром" реализует "Генеральную схему газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года" (планируется вдвое увеличить уровень газификации Республики – с нынешних 30% до 60%), инвестирует в "КыргызНефтегаз".

Большой потенциал для наращивания кооперации имеется в области электрогенерации, альтернативной энергетики, в горнодобывающей промышленности и транспортной сфере.