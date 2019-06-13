БРЮССЕЛЬ, 13 июня — ПРАЙМ. Евросоюз и США до сих пор не вступили в переговоры по договору о снятии пошлин на определенные промышленные товары, заявила в четверг еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

"Дискуссии по промышленным товарам до сих пор начаты не были. Со своей стороны мы к этому готовы, но от них (США) пока не получили ответа", — сказала она, выступая в брюссельском экспертном центре "Брейгель".

При этом еврокомиссар отметила, что ЕС и США "очень позитивно работают по реформе ВТО".

Совет стран Евросоюза в середине апреля выдал Еврокомиссии мандат на переговоры с США от имени ЕС о снятии пошлин на определённые промтовары, согласно которому в переговоры и в соглашение ЕС не планирует включать продукцию сельского хозяйства. Кроме того, ЕС не планировал заключать договор с США, пока те не отменят введенные в прошлом году дополнительные пошлины на импорт из ЕС стальной и алюминиевой продукции, свидетельствует информация Совета ЕС.