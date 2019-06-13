МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Кипрская Rinsoco Trading Co в марте направила Сбербанку обязательное предложение о выкупе 10% акций "Уралкалия" по цене 89,3 рубля за акцию, банк принял данное предложение, сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"После детального рассмотрения условий обязательного предложения от Rinsoco Trading Co от 15 марта 2019 года, Сбербанком было принято решение принять данное предложение и реализовать 10% пакет акций по цене 89,3 рубля за акцию", — сообщили в пресс-службе.

В начале декабря 2018 года Сбербанк сообщил, что компания "Сбербанк Инвестиции" получила право распоряжаться 10,18% акций "Уралкалия". Бумаги были приобретены у Rinsoco Trading Co Limited, структуры Дмитрия Лобяка, бизнес-партнера Дмитрия Мазепина. Rinsoco Trading сохранила у себя 10,18% акций.