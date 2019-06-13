МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Президент США Дональд Трамп готов обложить налогами все импортные товары из Китая, если Пекин не пойдет на уступки. Торговая война между США и Китаем стала причиной снижения мировых цен на нефть.

Россия будет вовлечена в торговую войну двух экономических сверхдержав, поскольку ее экономика зависит от экспорта нефти и газа.

ТРАМП ГРОЗИТ КИТАЮ

Трамп подтвердил в понедельник, что готов наложить дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на G-20 – встречу лидеров 20 наиболее развитых государств мира, которая пройдет 28-29 июня в японском городе Осака.

Подтверждение произошло во время телефонного интервью, которое Трамп дал ведущей телеканала CNPC Беки Квик. По словам американского президента, в случае неявки главы КНР на G-20, пошлины будут введены немедленно.

Ранее Трамп угрожал обложить пошлинами китайские товары на $300 млрд, если новое торгового соглашение – выгодное для Вашингтона – не будет заключено в ближайшее время. В прошлом месяце США уже повысили пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд.

При этом, одновременно с угрозами, Трамп назвал Си "невероятным парнем", с которым у него сложились "прекрасные отношения".

По мере эскалации торговой войны между США и Китаем Трамп намерен повышать пошлины на китайские товары. По его словам, в настоящее время пошлины в размере 25% наложены на 35-40% товаров. Если Вашингтон и Пекин не подпишут новое торговое соглашение, то на оставшиеся 60% китайских товаров также будут наложены пошлины – и свободной торговле между двумя экономическими гигантами придет конец.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ

Торговая война уже привела к снижению товарооборота между двумя странами, который в январе-апреле этого года сократился на 14,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года – до $209,68 млрд. Китайский экспорт в США упал на 8,4%, составив $160,115 млрд, импорт американских товаров в Китай — на 30%, до $49,567 млрд. В 2018 году объем торговли между США и КНР достиг рекордной отметки в $633,5 млрд — на 28,5% больше, чем годом ранее.

Снижение товарооборота между двумя экономическими сверхдержавами негативно скажется на всей мировой экономике и может привести к падению спроса на энергоносители – прежде всего на нефть.

Сейчас торговая война Китая и США является основным фактором, влияющим на нефтяной рынок. Котировки снижаются, несмотря на высокую вероятность продления сделки ОПЕК+. Крупнейшая нефтедобывающая страна ОПЕК Саудовская Аравия считает, что нефтяные цены могут обвалиться до $40/барр., если соглашение не будет продлено на вторую половину 2019 года.

"Роснефть" выступает против соглашения ОПЕК+. Ее руководство считает, что, сдерживая добычу, страны ОПЕК+ уступают рынок американским сланцевым компаниям. Кроме того, "Роснефть" произвела большие инвестиции в ряд перспективных проектов и хочет получить от них отдачу. Глава компании Игорь Сечин полагает, что, опираясь на поддержку государства, "Роснефть" способна успешно конкурировать с американскими сланцевыми компаниями даже при низких ценах на нефть и другие энергоносители.

ДОБЫВАТЬ БОЛЬШЕ, НЕСМОТРЯ НА УБЫТКИ

Сейчас цены на американский эталонный сорт WTI колеблются в диапазоне $50-55/барр., что лишает американских нефтяников прибыли. В первом квартале этого года, когда средняя цена WTI составила $54/барр., денежный поток большинства сланцевых компаний был негативным – добыча приносила убытки. Эксперты в США все чаще признают, что современные технологии горизонтального бурения и разработки сланцевых залежей позволяют добыть больше нефти, но не приносят денег. Низкие цены заставляют нефтяников сокращать объем бурения.

В США число действующий буровых установок продолжает сокращаться. На 7 июня их количество составило 789 – на 11 меньше, чем неделей ранее, и на 100 меньше, чем в ноябре прошлого года, когда их число было максимальным.

На Permian – крупнейшей сланцевой структуре США, где добывается треть всей американской нефти – число буровых снизилось с ноября прошлого года по настоящее время с 493 до 446.

Кроме того, рост добычи и предложения сланцевой нефти ведет к снижению цен на легкие сорта. Вся сланцевая нефть является легкой, но американские НПЗ в районе Мексиканского залива спроектированы для переработки более тяжелого сырья.

В Техасе, где расположена Permian, появляются новые сорта WTL (West Texas Light) и WTC (West Texas Condensate), которые торгуются со значительным дисконтом по отношению к эталонному сорту WTI (West Taxis Intermediate). Добыча более легкой, но менее ценной нефти снижает выручку сланцевых компаний.

Многие американские эксперты признают, что снижение себестоимости добычи, повышение эффективности бурения и сокращение издержек не сделало "сланцевую индустрию" прибыльной.

ВСЕ ДЕЛО В ДЕНЬГАХ

В США "сланцевая индустрия" развивалась за счет дешевых кредитов, поэтому задолженность нефтяных компаний росла быстрыми темпами. Во времена высоких цен на энергоносители банки охотно предоставляли кредиты нефтяникам, но ситуация изменилась после обвала нефтяного рынка в конце 2014 года.

Многие сланцевые компании разорились, а банки понесли значительные убытки. По данным Wall Street Journal, в начале прошлого года совокупная задолженность сланцевых компаний превышала $300 млрд.

Надежда на возвращение долгов появилась после прихода к власти Трампа. Новый президент США отменил все принятые демократами законодательные акты, ограничивающие добычу, и значительно снизил корпоративные налоги, что повысило привлекательность разработки залежей сланцевой нефти. В прошлом году компании, добывающие сланцевую нефть в США, значительно увеличили добычу и показали небольшую прибыль – денежный поток наконец стал положительным. Однако это произошло в основном благодаря повышению цен на нефть – средняя цена WTI в 2018 году составила $64,94/барр.

При текущих ценах разработка сланцевых структур не приносит прибыли, но это не значит, что добыча перестанет расти. Рост будет зависеть от доступности кредитов. Дешевые кредиты могут обеспечить дальнейший рост добычи нефти, но при одном условии: Федеральная резервная система должна держать базовую ставку на низком уровне.

Сейчас базовая ставка в США составляет всего 2,25-2,5%, но это самый высокий уровень с 2008 года. Если ФРС продолжит повышать ставку, то это сделает кредиты дорогими, что увеличит убытки американских нефтяников и приведет их к банкротству.

Для обеспечения роста добычи сланцевой нефти на смену малым и средним компаниям приходят гиганты, такие как ExxonMobil и Chevron, которые способны привлекать кредиты и компенсировать потери благодаря диверсификации бизнеса – наличия активов за рубежом, нефтепереработки и нефтехимического производства. Однако даже нефтяным гигантам потребуется поддержка со стороны государства, считают западные эксперты.

Если США продолжат увеличивать добычу, невзирая на растущие убытки, то на нефтяном рынке начнется "война на истощение", которая станет частью американо-китайской торговой войны.

Ряд экспертов уверены, что противостояние между США и Китаем может привести к глобальному кризису и снижению спроса на энергоносители. Россия – вторая крупнейшая нефтедобывающая страна в мире – не останется в стороне, и будет вовлечена в торговую войну двух экономических сверхдержав. Российская экономика является экспортно-ориентированной, а основными экспортными товарами остаются нефть и газ. При этом Россия может стать основным поставщиком энергоносителей в Китай.