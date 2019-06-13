МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в апреле опустился на 0,5% в месячном выражении и на 0,4% в годовом, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 0,5% как в месячном, так и в годовом выражении.

В ЕС промышленное производство в апреле в месячном выражении сократилось на 0,7%, в годовом — на 0,1%.

Данные о динамике показателя в еврозоне в марте к февралю были пересмотрены до снижения на 0,4% вместо 0,3%, а в годовом выражении — до снижения на 0,7% с прежнего уменьшения на 0,6%. Данные по ЕС также ухудшены — до снижения на 0,2% с 0,1% в месячном выражении.

Производство товаров длительного пользования в апреле по сравнению с мартом в еврозоне сократилось на 1,7%, в ЕС — сократилось на 0,7%. Объем производства товаров краткосрочного пользования в еврозоне вырос на 0,2%, в ЕС сократился — на 0,2%. Производство в топливно-энергетическом секторе еврозоны в апреле в месячном выражении выросло на 1,4%, ЕС — на 0,9%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне сократился на 1%, а в ЕС — на 0,9%.

Наибольший рост промпроизводства в месячном выражении зафиксирован в Ирландии (+3,6%), Португалии (+2,9%), Финляндии (+2,2%) и Люксембурге (2,1%). Самое сильное снижение показателя в отчетном месяце отмечено в Великобритании (-2,7%), Германии (-2,3%), Латвии (-2%).