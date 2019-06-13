ЛОНДОН, 13 июн — Dow Jones. Борис Джонсон, который является ведущим кандидатом на пост премьер-министра Великобритании, представил свой план по выводу страны из Европейского союза к 31 октября, в том числе, если потребуется, без сделки, способной сгладить процедуру развода.

Открывая в среду свою предвыборную кампанию, бывший министр иностранных дел Великобритании заявил, что будет добиваться пересмотра сделки, ранее согласованной с ЕС. Параллельно он намерен начать по всей стране подготовку к последствиям Brexit без сделки, который, по мнению бизнеса и экономистов, может нанести существенный ущерб экономике.

"Пришло время положить конец этой изнуряющей неопределенности, — сказал Джонсон. – Поэтому я считаю себя подходящим кандидатом для того, чтобы повести страну вперед".

Предвыборная гонка стартовала в мае, когда премьер-министр Тереза Мэй заявила о намерении уйти в отставку после выбора ее преемника на посту лидера Консервативной партии. Поскольку Консервативная партия в настоящее время является правящей в Великобритании, ее лидер автоматически занимает пост премьер-министра страны.

На этой неделе гонка набрала темп: десять кандидатов из Консервативной партии активно продвигают свою способность объединить страну и вывести ее из ЕС.

Великобритания должна была покинуть торговый блок в конце марта, однако дата выхода была перенесена на 31 октября из-за отказа британского парламента утвердить условия согласованной сделки по Brexit.

Законодатели от Консервативной партии начнут голосование в четверг, сократив предварительный список претендентов до двух кандидатов. После этого 160 000 членов партии примут участие в почтовом голосовании в выборах нового лидера, результаты которых должны стать известны к концу июля.

В период подготовки к предвыборной гонке Джонсон старался избегать скандалов. Он редко появлялся на публике и вместо этого работал над получением поддержки законодателей в рамках парламентских заседаний. Старт его кампании был необычно сдержанным.

Пятидесятичетырехлетний Борис Джонсон славится спорными заявлениями, которые, по его собственному признанию, порой нарушали общественное спокойствие.

Сейчас Джонсон лидирует в гонке с большим отрывом, имея поддержку 79 законодателей. На втором месте находится министр иностранных дел Джереми Хант, позиционирующий себя как умеренный политик, умеющий договариваться с людьми. Согласно данным сайта ConservativeHome, Ханта поддерживают 34 законодателей.

Британский парламент трижды отклонял сделку по Brexit. При этом он также проголосовал о недопустимости Brexit без сделки. Чтобы выйти из тупиковой ситуации, новому премьер-министру, возможно, придется пройти через выборы или даже организовать второй референдум.

Представители Консервативной партии в парламенте отмечают, что главным преимуществом Джонсона является то, что, в отличие от других кандидатов, он обладает решимостью, необходимой для получения голосов широких масс.

"Борис — победитель, — отмечает евроскептик Стив Бейкер. – А нам нужен именно победитель".

Джонсон утверждает, что, увидев готовность страны выйти из торгового блока без сделки, ЕС охотнее предложит Великобритании более выгодные условия развода.

"Мы должны добиваться более выгодных условий, чем в нынешнем соглашении", — сказал он, подразумевая сделку, подписанную Великобританией и ЕС, предусматривающую выплату денежной компенсации, предоставление гарантий соблюдения прав граждан ЕС, а также спорный план по предотвращению создания физической границы на острове Ирландия.

ЕС заявляет о невозможности пересмотра ранее согласованной сделки. Пока Джонсон выступал, Европейская комиссия рассказывала о мерах, запланированных на случай Brexit без сделки. В частности, она больше не будет предлагать Великобритании неофициальных сделок для предотвращения нарушений в работе транспортных сетей или финансовых сбоев, связанных с неожиданным разрывом торговых отношений. Кроме того, блок введет пошлины на британский импорт.

Европейская комиссия также заявила, что в случае Brexit без сделки возобновление любых переговоров с Великобританией будет возможно только после выполнения трех условий: выплаты Великобританией компенсации за выход из ЕС, признания прав граждан ЕС в Великобритании, а также принятия Великобританией мер по недопущению создания физической границы в Ирландии. Ранее Джонсон уже угрожал придержать примерно 39 млрд британских фунтов (49,6 млрд долларов США), которые Великобритания задолжала ЕС, в случае невозможности заключения сделки.

Джонсон уверен, что ЕС пойдет на уступки. Как сообщают осведомленные источники, он рассказывал о своем подходе к переговорам с ЕС в случае Brexit без сделки на десятках 15-минутных встреч с законодателями от Консервативной партии. Он отправится в Брюссель и попросит, чтобы отношения с ЕС были заморожены в нынешнем состоянии на два года.

За это время Великобритания и ЕС согласуют всеобъемлющую торговую сделку. В качестве жеста доброй воли Великобритания примет закон о защите прав граждан ЕС и выплатит часть своей задолженности, сообщают источники.

Гонки за лидерство в Консервативной партии славятся своей непредсказуемостью. Тот, кто является фаворитом в их начале, редко становится победителем на финише. В своем выступлении Джонсон придерживался безопасных тем, вспоминая собственные заслуги в качестве мэра Лондона и игнорируя неоднозначные результаты работы на посту министра иностранных дел. Он обещал бороться с "клыкастым и когтистым социализмом" и объединить Консервативную партию.

Между тем до сих пор роль банановой кожуры в предвыборной гонке играл не Brexit, а наркотики. Майкл Гоув, которого многие считали главным конкурентом Джонсона, поскользнулся на ней, признавшись, что несколько десятилетий назад принимал кокаин. Это вызвало волну наркотических признаний со стороны других кандидатов. Хант, например, сообщил, что во время поездки в Индию как-то выпил ласси с коноплей.

Когда о нарушении законов спросили Джонсона, он ответил: "Не могу поклясться, что всегда соблюдал действующее в этой стране ограничение скорости в 70 миль/час".

— Автор Max Colchester, max.colchester@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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