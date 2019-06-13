МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ, Даниил Шеремет. ЦБ РФ на заседании в пятницу решится на первое в году снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.) — до 7,5%, запустив тем самым цикл дальнейших снижений, полагает большинство опрошенных агентством "Прайм" аналитиков.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 7,75% годовых. В апрельском релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ допустил возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года при развитии ситуации в соответствии с его базовым прогнозом. По прогнозу ЦБ, ВВП России в 2019 году вырастет на 1,2-1,7%, а инфляция по итогам года будет находиться в диапазоне 4,7-5,2%.

"Думаю, что Банк России примет решение снизить ставку на 0,25 п.п. Начиная с марта, траектория ежемесячной инфляции соответствует целевой 4%. Если бы в начале года не было повышения ставки НДС, мы бы пришли к целевой в декабре (в реальности будет ближе к 4,7%)", — отмечает замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

ЦБ сохраняет интригу перед заседанием: регулятор не давал явных сигналов, но сообщал, что будет рассматривать разные варианты решения по ставке, в том числе снижение. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что регулятор оценивает свою политику как умеренно жесткую. Нейтральная ставка, по ее словам, находится на уровне 6-7%.

Регулятор в 2018 году дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку. Повышение ключевой ставки в прошлом году произошло впервые с 2014 года. Этот шаг был сделан на фоне резкого ослабления рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления. Этих повышений было достаточно для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов, сообщал ЦБ в апрельском пресс-релизе.

ОПАСЕНИЯ И НАДЕЖДЫ

Как ранее сообщал в интервью РИА Новости глава Минэкономразвития Максим Орешкин, ситуация с инфляцией говорит о временном провале совокупного спроса в России, за который отвечает ЦБ. Слабые темпы роста экономики свидетельствуют о необходимости задействовать процентные стимулы, уверен главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов, полагающий, что регулятор снизит ставку на заседании в пятницу. Однако не все аналитики разделяют его оптимизм.

Объективные условия для снижения ключевой ставки назрели давно, сообщал ранее журналистам в ходе ПМЭФ главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Тем не менее, как считает эксперт, ЦБ отложит снижение ставки на третий-четвертый квартал из-за рисков ослабления рубля на фоне продолжающегося падения цен на нефть. С ним согласен старший экономист банка "ФК Открытие" Максим Петроневич: рынок закладывает в свои ожидания снижение ставки, но другие значимые события, которые могли бы подтолкнуть ЦБ к снижению, пока не произошли, уверен эксперт.

"Наиболее вероятно снижение на 25 базисных пунктов. Для повышения нет оснований, на мировых рынках довольно тихо. Кроме того, председатель не так давно делала вполне читаемые намеки – будет очень странно, если не снизит", — придерживается противоположного мнения главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Остальные эксперты также верят в снижение ставки на заседании 14 июня. Они приводят разные аргументы, среди которых наиболее значительным считают спокойную динамику инфляции.

ПОЧЕМУ ПОРА СНИЖАТЬ

Инфляционные риски уменьшились, эффект от повышения НДС оказался значительно сдержаннее, чем ожидалось ранее, а правительство продолжит регулировать рост цен на топливо — такие факторы кажутся убедительной причиной для снижения ставки по мнению аналитика Росбанка Анны Заигриной. Она также указывает на первые сообщения о благоприятном прогнозе по урожаю в этом году — традиционно сильный фактор в пользу смягчения политики ЦБ.

По мнению аналитиков Sberbank CIB Investment Research, единственным крупным фактором риска для российской экономики является перспектива усиления волатильности на глобальных рынках. В числе возможных причин ухудшения ситуации на рынках могут выступать торговые войны, но и это аргумент в пользу снижения ставки, считает Попов из Промсвязьбанка. "В мире уже наблюдается массовый переход центральных банков стран мира к смягчению монетарной политики для минимизации указанного риска", — говорит аналитик.

Куликов из АКРА соглашается с Поповым: до конца года вероятны одно-два понижения ставки ФРС США, что создаст возможности для снижения ставок большинства Центральных банков мира, особенно для развивающихся стран, к которым относится и Россия.

"Мы думаем, что ставка будет понижена, и главным фактором на наш взгляд станет признание того, что худший для российской экономики сценарий не реализовался. Инвесторы это тоже поняли и реагируют деньгами, увеличивая … (спрос – ред.) на российские активы", — резюмирует начальник управления по работе с институциональными и корпоративными клиентами Sova Capital Денис Заболотнев.

ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ

Спектр оценок возможной тональности будущего пресс-релиза ЦБ по ключевой ставке варьируется у аналитиков от нейтрального до умеренно-позитивного. По мнению Заигриной из Росбанка, регулятор может отметить снижение инфляционных рисков и намекнуть на начало цикла смягчения — аналитик ждет еще одно снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре. С ней согласен Заболотнев из Sova Capital, также ожидающий еще одного снижения во втором полугодии.

Внешняя неопределенность продолжает расти, поэтому ЦБ может ограничиться одним понижением ставки в июне, говорит Куликов из АКРА. Только одного раунда снижения ставки в сентябре ждет и Петроневич из банка "ФК Открытие". Более оптимистичен Табах из "Эксперт РА", прогнозирующий три снижения в этом году при благоприятном развитии инфляционных сценариев и отсутствии негатива на внешних рынках — в июне, в сентябре и в декабре.

Аналитики также обращают внимание на пересмотр регулятором своих прогнозов, в частности по инфляции. По мнению Попова из Промсвязьбанка, пересмотренный прогноз по инфляции может сблизиться с прогнозом Минэкономразвития — 4,3% на конец года. Оснований менять прогноз роста ВВП (1,2-1,7% на 2019 год) нет, отмечает аналитик.