МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Украина в рамках размещения семилетних еврооблигаций, номинированных в евро, снизила ориентир доходности до 6,875-7% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, спрос на бумаги превышает 4 миллиарда евро. Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в июне 2026 года составлял 7,125% годовых.

Украина с 10 июня провела в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в евро. Организаторами выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Привлеченные средства государство планирует направить на общие бюджетные цели.