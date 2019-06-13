МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-мае 2019 года, по предварительной оценке Минфина России, исполнен с профицитом 2,7% ВВП, или 1,15 триллиона рублей, говорится в сообщении министерства.

Доходы бюджета РФ за этот период составили 7,866 триллиона рублей, или 39,4% к общему объему доходов, утвержденному законом на текущий год. Расходы были исполнены в объеме 6,716 триллиона рублей, или 37,2% к утвержденным законом показателям и 35,7% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов перечислила Федеральная налоговая служба — 5,11 триллиона рублей, или 41,5% к прогнозным показателям на 2019 год. Федеральная таможенная служба направила в бюджет 2,278 триллиона рублей, или 38,3% к прогнозу. Перечисления других федеральных органов составили 477,6 миллиарда рублей – 28,1% к прогнозным показателям бюджета.