МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Украина разместит семилетние еврооблигации в объеме 1 миллиард евро с доходностью в размере 6,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в июне 2026 года составлял 7,125% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до 6,875-7% годовых. Спрос на бумаги превысил 5,5 миллиарда евро.

Украина с 10 июня провела в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в евро. Организаторами выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Привлеченные средства государство планирует направить на общие бюджетные цели.