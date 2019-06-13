МОСКВА, 13 июн — Dow Jones. Более 3/4 экономистов, опрошенных Wall Street Journal, считают, что следующим шагом Федеральной резервной системы будет понижение процентных ставок, которое, как большинство ожидает, состоится к осени.

Между тем, в мае почти половина опрошенных экономистов ожидала, что следующим шагом ФРС в отношении ставок будет их понижение. Но почти никто не ожидает, что это понижение состоится в ближайшее время. Всего два из 46 экономистов, опрошенных в этом месяце, которые ожидают понижения ставки, сказали, что ФРС понизит ставку на следующем заседании, которое состоится 18-19 июня. Почти 40% из 46 экономистов ожидают, что центральный банк примет меры в июле, тогда как почти 30% ожидают понижения ставки в сентябре.

Руководители ФРС поддерживают ставку по федеральным фондам без изменений, в диапазоне 2,25-2,50%, с декабря текущего года. Экономист Эми Круз Каттс из AC Cutts & Associates ожидает, что ФРС оставит ставку без изменений до сентября, а затем понизит ее на четверть процентного пункта, чтобы "сигнализировать, что ФРС готова и намерена принимать меры".

Грегори Дако, главный экономист Oxford Economics, придерживается аналогичного прогноза. Он говорит, "хотя ситуация в экономике благоприятная", и ФРС, возможно, удастся адаптировать экономику к более медленному росту без вступления в рецессию, опасения в отношении мирового производства, рынок жилья США и "возможные последствия при возобновлении торговой напряженности в качестве значительного риска указывают на понижение ставки осенью".

В среднем экономисты ожидают, что ставка по федеральным фондам будет понижена до 2,12% к концу этого года и до 1,96% к концу 2020 года. Это указывает на то, что они ожидают всего одно понижение ставки в 2019 году и еще одно в следующем году.

"Чем дольше они ждут, тем сильнее они будут вынуждены понижать ставку", — говорит экономист Роберт Фрай из Robert Fry Economics LLC, который ожидает, что ФРС два раза понизит ставку в этом году и оставит ее без изменений в следующем году.

Руководители ФРС начали обсуждать, следует ли понижать ставки в ближайшие месяцы, если не на следующей неделе, то, возможно, в июле или позднее, на фоне растущей торговой напряженности, замедления мирового роста и признаков охлаждения экономики США. Неблестящий отчет по занятости за май, опубликованный на прошлой неделе, может для них оправдать понижение ставки.

В последние недели руководители ФРС неоднократно сигнализировали, что они готовы скорректировать свою позицию о том, что происходит в экономике и соответственно изменить политику.

"Мы не знаем, как и когда эти торговые вопросы будут решены, — сказал председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на прошлой неделе. – Мы внимательно отслеживаем последствия этих событий для экономических перспектив США и, как всегда, мы будем принимать соответствующие меры, чтобы поддержать рост".

Согласно данным CME Group, трейдеры на рынках фьючерсов сигнализируют, что вероятность понижения ставки ФРС на заседании 18-19 июня составляет 22,5%, а вероятность хотя бы одного понижения к заседанию 30-31 июля составляет 86%.

В опросе, который проводился с 7 по 11 июня, приняли участие 59 экономистов, представляющих научные круги, бизнес и финансовые институты. Однако не все экономисты ответили на все вопросы.

— Автор Kate Davidson, kate.davidson@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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