МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович договорились сформировать рабочую группу, которая займётся выработкой практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро, сообщил журналистам пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров.

"Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов провел рабочую встречу с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. В ходе встречи затрагивались вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты — рубли и евро. Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС", — заявил Лавров.

"Для продолжения диалога в этом направлении Силуанов и Шефчович договорились сформировать рабочую группу, которая займётся выработкой практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро", — добавил он.

В ходе встречи также обсуждался вопрос участия европейского бизнеса в реализации нацпроектов в РФ. Силуанов заявил, что Россия заинтересована в такого рода сотрудничестве и препятствий для участия иностранных компаний в национальных проектах нет.

Силуанов также проинформировал заместителя главы Еврокомиссии о предпринимаемых российским правительством мерах, направленных на улучшение инвестиционного климата в РФ и либерализацию торговли.

Стороны выразили надежду на интенсификацию экономического сотрудничества между Россией и ЕС, увеличение объемов товарооборота, а также успешную реализацию совместных инвестиционных проектов в различных отраслях.