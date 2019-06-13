БРЮССЕЛЬ, 13 июн /ПРАЙМ/. ЕК намерена продолжить обсуждение вопроса о более широком использовании евро при торговле энергоносителями, заявил в четверг зампред ЕК Марош Шефчович, комментируя итоги своей встречи в Москве с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Ранее в четверг пресс-секретарь Силуанова сообщил, что первый вице-премьер РФ и Шефчович договорились сформировать рабочую группу, которая займется выработкой практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро.

"С вице-премьером, министром финансов Силуановым обсудили более широкое использование евро в международных энергетических сделках. Еврокомиссия намерена продолжить обсуждение этой жизненно важной темы. Евро — стабильная и надежная мировая валюта", — заявил Шефчович в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи также обсуждался вопрос участия европейского бизнеса в реализации нацпроектов в РФ. Силуанов заявил, что Россия заинтересована в такого рода сотрудничестве и препятствий для участия иностранных компаний в национальных проектах нет.

Силуанов, как отмечал его пресс-секретарь, также проинформировал зампреда Еврокомиссии о предпринимаемых российским правительством мерах, направленных на улучшение инвестиционного климата в РФ и либерализацию торговли. Стороны выразили надежду на интенсификацию экономического сотрудничества между Россией и ЕС, увеличение объемов товарооборота, а также успешную реализацию совместных инвестиционных проектов в различных отраслях.