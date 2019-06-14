МОСКВА, 14 иню — ПРАЙМ. Российских министров назначат кураторами для регионов страны со слабой экономикой, пишет газета "Ведомости".
Министерство экономического развития определило субъекты РФ с самой слабой экономикой. Об этом изданию стало известно из письма вице-премьера правительства Виталия Мутко к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Подлинность документа подтвердили три федеральных чиновника.
Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин стал куратором Республик Алтай, Карелии и Тувы.
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов будет заниматься Курганской областью.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев возьмет под контроль Республику Адыгея.
Министр строительства Владимир Якушев будет курировать Марий Эл.
Глава Минтруда Максим Топилин — Алтайский край.
Регионы Северного Кавказа и ДФО не попали в список: ими занимаются отдельные министерства, отмечает газета.
В своей оценке МЭР исходило из следующих показателей:
- среднедушевые доходы населения
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
- уровень безработицы
- инвестиции в основной капитал.
https://1prime.ru/state_regulation/20190614/830072975.html