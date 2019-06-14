С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ за январь-май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,7%, до 9,5 триллиона рублей, заявил глава ведомства Михаил Мишустин на расширенной коллегии ФНС.

"ФНС России продолжает положительную тенденцию по налоговым поступлениям. В 2017 году прирост составлял 20%, в 2018-м – 23%. За пять месяцев 2019 года в консолидированный бюджет РФ поступило 9,5 триллиона рублей – рост на 15,7% (к аналогичному периоду 2018 года – ред.), в федеральный бюджет — 5,1 триллиона рублей с ростом на 15,7%", — сказал Мишустин.

При этом, по его словам, прирост поступлений подоходного налога и страховых взносов существенно превысил динамику заработных плат: поступления НДФЛ увеличились на 9,9% — до 1,5 триллиона рублей, а страховых взносов – на 10,2% — до 2,7 триллиона рублей.

Поступления налога на прибыль, по словам Мишустина, увеличились за пять месяцев на 28,9% — до 2,2 триллиона рублей, НДС – на 13,1%, до 1,6 триллиона рублей.

Глава ФНС также отметил рост поступлений в бюджет Санкт-Петербурга. "Только от групп компаний "Банк ВТБ", "Газпром" и "Газпром нефть" поступления в городской бюджет в 2018 году выросли в 1,7 раза, а в текущем году – еще в 1,6 раза", — заявил он.