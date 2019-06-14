С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Иностранные интернет-компании заплатили в первом квартале текущего года "налог на Google" на 12 миллиардов рублей — почти как за весь 2018 год, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства.

"С января 2019 года иностранные поставщики электронных услуг уплачивают НДС в российский бюджет независимо от того, кто покупатель – физическое лицо или компания. Сумма налога, начисленная за первый квартал, составляет 12 миллиардов рублей. Для сравнения за весь 2018 год от иностранных интернет-компаний поступило 12,2 миллиарда рублей", — сказал Мишустин.

При этом, по его словам, 70% начислений по НДС обеспечивают такие известные компании как Google, Apple, Facebook, Microsoft, Sony Interactive, Booking.com, Amadeus, Discovery, Bloomberg.

Всего на учет в ФНС встали 1580 иностранных компаний, сообщил Мишустин.