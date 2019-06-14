БЕРЛИН, 14 июн — ПРАЙМ. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский намерены обсудить во время встречи 18 июня отношения двух стран, а также реализацию минских соглашений и реформы на Украине. Об этом заявила в ходе брифинга заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Во вторник, 18 июня, канцлер примет в своем ведомстве с воинскими почестями нового президента Украины Зеленского. В ходе рабочего обеда оба политика обсудят двусторонние отношения, реализацию минского соглашения с целью урегулирования конфликта на востоке Украины, а также украинский процесс реформ", — сказала Деммер.

По итогам встречи пройдет пресс-конференция, добавила она.