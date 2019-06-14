ВАШИНГТОН, 14 июн — Dow Jones. Президент США Дональд Трамп может принять дополнительные меры против Китая, если лидер страны Си Цзиньпин откажется от встречи с ним на запланированном на конец июня саммите Большой двадцатки. Об этом в четверг директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу.

"Президент Трамп отметил сильное желание встретиться, но официально встреча пока не организована, — сказал Кудлоу. – Он также отметил, что, если встреча не состоится, могут быть последствия".

Ранее в интервью CNBC Трамп сказал: "Ожидается, что мы встретимся. Если мы встретимся, будет хорошо, если не встретимся, тоже будет хорошо".

Представитель посольства Китая в Вашингтоне пока не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Предложение о встрече прозвучало в то время, когда администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин на китайские товары на сумму около 300 млрд долларов. Участие Трампа и Си в саммите G20 запланировано.

Торговый конфликт между США и Китаем резко обострился в последние недели, когда Трамп и высокопоставленные представители Вашингтона публично обвинили китайских партнеров в нарушении ранее данных обещаний. В результате этих обвинений, которые Пекин отвергает, шансы на достижение в краткосрочной перспективе какого-либо соглашения об отмене пошлин и об изменениях в экономической и деловой практике Китая уменьшились.

"Вероятности заключения сделки на саммите G20 нет, — сказала в четверг вице-президент Института азиатской политики Вэнди Катлер, занимавшаяся вопросами торговли в администрации Барака Обамы. – В лучшем случае будет заключено некое перемирие по вопросу о пошлинах в будущем и соответствующих мер в торговле, а также достигнута договоренность о продолжении переговоров".

Лоббисты бизнеса обеспокоены тем, что усиление напряженности отношений между Вашингтоном и Пекином во многих областях экономики и безопасности осложнит возвращение к относительно конструктивному тону переговоров, наблюдавшемуся в начале этого года, когда ожидалось, что соглашение будет достигнуто к маю.

С тех пор администрация Трампа повысила действовавшие пошлины с 10% до 25% и запустила процесс подготовки к введению 25-процентных пошли почти на весь остальной импорт из Китая в США.

В четверг более 600 американских компаний и ассоциаций подписали письмо, адресованное Трампу, Кудлоу и другим руководителям экономического блока, призвав администрацию "вернуться за стол переговоров", чтобы избежать повышения пошлин на китайские товары, и работать с союзниками, чтобы американским компаниям не был нанесен непропорциональный урон.

В то же время администрация Трампа приняла меры против крупнейшей китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. Компания включена в "черный список", и не может приобретать американские технологии без особого разрешения. Кроме того, принято решение, позволяющее властям США запрещать приобретать телекоммуникационное оборудование и услуги у "иностранных конкурентов", хотя в этом решении Huawei не упоминается. Ранее на этой неделе Трамп дал понять, что в американо-китайских переговорах о торговле Huawei может стать разменной монетой.

Это заставило сенаторов Марко Рубио и Марка Уорнера направить в четверг письмо госсекретарю Майку Помпео и торговому представителю Роберту Лайтхайзеру, в котором сказано, что Huawei не следует использовать в этом качестве, поскольку ее продукция представляет риск для безопасности.

"Разрешение применять оборудование Huawei в телекоммуникационной инфраструктуре США вредно для нашей национальной безопасности", — сказано в письме сенаторов.

Кудлоу отказался комментировать позицию администрации по Huawei, сказав лишь, что президент сам назвал компанию проблемой безопасности и проблемой торговли.

Вместе с тем он прокомментировал протесты в Гонконге против закона, позволяющего экстрадицию подозреваемых в континентальный Китай.

"Разве это площадь Тяньаньмэнь? Не совсем, — сказал он, подразумевая жесткий разгон демонстрантов с человеческими жертвами в Пекине 30 лет назад. – Можно ли подумать, что это — площадь Тяньаньмэнь? Да, можно подумать, что это площадь Тяньаньмэнь и борьба за свободу".

По словам Кудлоу, протесты в Гонконге поднимают вопрос о том, хочет ли Пекин "такой либерализации, на которой мы настаиваем на торговом фронте".

— Автор William Mauldin, william.mauldin@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ