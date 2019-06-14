МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Глава российского правительства Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и главами министерств кураторство над субъектами РФ. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

"Могу подтвердить, что Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов", — сообщил пресс-секретарь.

Осипов добавил, что Медведев продолжит серию совещаний, посвящённых развитию регионов со слабой экономикой. Первая встреча была посвящена развитию Тувы.

В пятницу газета "Ведомости" написала, что нуждающиеся в помощи регионы получили кураторов из числа федеральных министров. Десять отстающих регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге по четырем показателям: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.

Как писало издание, Министр экономического развития Максим Орешкин стал куратором республик Алтай, Карелия и Тува. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов — Курганской области. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев возьмет под контроль Республику Адыгея. Глава Минстроя Владимир Якушев — Марий Эл. Глава Минтруда Максим Топилин — Алтайский край.