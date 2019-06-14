МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2019 году до 50 миллиардов долларов, в 2020 году — до 22 миллиардов долларов, следует из материалов ЦБ.

Согласно документу, регулятор повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2019 год до 50 миллиардов долларов с 35 миллиардов долларов и в 2020 году до 22 миллиардов долларов с 17 миллиардов долларов. Банк России также сохранил прогноз оттока капитала на 2021 год на уровне 13 миллиардов долларов.

Кроме того, ЦБ обновил оценку оттока капитала из страны на 2018 год, понизив ее до 68 миллиардов долларов с 76 миллиардов долларов.