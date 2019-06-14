МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.

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Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых.

Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Динамика инфляции. Продолжается замедление годовой инфляции. Годовой темп прироста потребительских цен в мае снизился до 5,1% (с 5,2% в апреле 2019 года) и, по оценке на 10 июня, составил 5,0%. При этом начиная с февраля месячные темпы прироста потребительских цен с исключением сезонности находятся вблизи 4% в годовом выражении.

Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса. Кроме того, вклад в замедление роста потребительских цен внесли временные дезинфляционные факторы, включая укрепление рубля с начала текущего года и эффект высокой базы в динамике цен на основные виды моторного топлива.

В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. Пересмотр прогноза учитывает завершение переноса повышения НДС в цены, в том числе влияния вторичных эффектов, а также сохранение относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Денежно-кредитные условия. С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России денежно-кредитные условия несколько смягчились. Этому в том числе способствовало изменение ожиданий участников финансового рынка относительно траектории ключевой ставки Банка России. Доходности ОФЗ и депозитные ставки снизились. Потенциал роста кредитных ставок в основном исчерпан. При этом принятое Банком России решение о снижении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года снижение доходностей ОФЗ создают условия для снижения депозитно-кредитных ставок в будущем.

Экономическая активность. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. В январе—апреле годовой темп роста промышленного производства сохранялся вблизи уровня IV квартала прошлого года. Темпы роста экспорта замедлились на фоне ослабления внешнего спроса. Инвестиционная активность остается сдержанной. Годовой темп роста оборота розничной торговли снижается c февраля на фоне умеренной динамики доходов населения. Потребительский спрос и ситуация на рынке труда не создают избыточного инфляционного давления.

За первые четыре месяца текущего года рост доходов расширенного Правительства опережал рост расходов, что отчасти связано со смещенными на второе полугодие сроками реализации ряда запланированных Правительством национальных проектов. Во второй половине 2019 года дополнительные полученные бюджетные средства будут направлены на увеличение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера.

С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП в 2018 году — I квартале 2019 года Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2–1,7 до 1,0–1,5%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов.

Инфляционные риски. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В полной мере реализовались эффекты от повышения НДС. Произошедший в первой половине 2019 года пересмотр траекторий процентных ставок ФРС США и центральных банков других стран с развитыми рынками снижает риски значительного оттока капитала из стран с формирующимися рынками.

При этом значимыми рисками остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, а также ряд внешних факторов. В частности, сохраняются риски замедления роста мировой экономики, в том числе вследствие дальнейшего ужесточения международных торговых ограничений. Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Факторы со стороны предложения на рынке нефти могут усиливать волатильность мировых цен на нефть.

Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат, цен на отдельные продовольственные товары, возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными.

На среднесрочную динамику инфляции могут оказать влияние параметры бюджетной политики, в том числе решения об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2019 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 14 июня 2019 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз.