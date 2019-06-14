БРЮССЕЛЬ, 14 июн — ПРАЙМ. Совет Евросоюза в пятницу вывел Доминику из списка юрисдикций, недостаточно сотрудничающих с ЕС в налоговой сфере, говорится в сообщении института ЕС.

"Совет ЕС решил исключить Доминику из списка юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС для целей налогообложения", — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, в данном списке ЕС осталось 11 юрисдикций — Американское Самоа, Белиз, Фиджи, Гуам, Маршалловы Острова, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Виргинские острова США и Вануату. ЕC отмечает, что данный список призван, в частности, способствовать усилиям по предотвращению уклонения от уплаты налогов.

Совет министров экономики и финансов 28 стран Евросоюза (Экофин) в декабре 2017 года согласовал первый для ЕС "черный список" стран-налоговых гаваней. Тогда в этом списке было 17 стран и территорий, среди которых Тунис, ОАЭ, Бахрейн, Гренада, Республика Корея, Монголия, Панама. Список был составлен по ряду критериев, в том числе налоговой прозрачности и справедливости налогообложения.

Тогда Евросоюз рекомендовал этим 17 юрисдикциям произвести запрошенные им изменения в своих налоговых системах, поскольку налоговое законодательство этих стран и территорий, политика и административные практики приводили или могли приводить к потере доходов государствами Евросоюза.

После этого список корректировался несколько раз — количество стран то уменьшалось, то снова росло. В мае этого года ЕС исключил из списка "налоговых гаваней" Арубу, Барбадос и Бермуды.