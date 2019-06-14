СТАВКА ЦБ РФ

В пятницу прошло заседание Банка России, на котором регулятор впервые в новом году снизил ключевую ставку — с 7,75% до 7,5% годовых. Ранее ЦБ сохранял интригу, не давая явных сигналов, но сообщал, что будет рассматривать разные варианты решения по ставке, в том числе снижение. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что ЦБ оценивает свою политику как умеренно жесткую. Нейтральная ставка, по ее словам, находится на уровне 6-7%.

Большинство опрошенные агентством "Прайм" аналитиков прогнозировали, что ЦБ решится на снижение ставки в пятницу на 25 б.п., запустив тем самым цикл дальнейших снижений. Регулятор в 2018 году дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку. Повышение ключевой ставки в прошлом году произошло впервые с 2014 года. Этот шаг был сделан на фоне резкого ослабления рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления. Этих повышений было достаточно для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов.

ИНЦИДЕНТ В ОМАНСКОМ ЗАЛИВЕ

В четверг иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения того, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал. На фоне сообщений об атакованных танкерах цены на нефть росли на 3-4% после обвала накануне на 4%.

В пятницу США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив конкретных доказательств. МИД Ирана заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. В свою очередь МИД РФ предостерег от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль отметил, что инцидент в Оманском заливе угрожает безопасности международного энергетического рынка.

ПОЖАР НА ТАНКЕРЕ В МАХАЧКАЛЕ

Во вторник акваторию порта Махачкалы закрыли из-за пожара в машинном отделении танкера во время его разгрузки, перевалка нефти в порту была остановлена. На судне "ВФ Танкер-16" (флаг РФ, принадлежит Волжскому пароходству) во время выгрузки сырой нефти в порту Махачкала произошел взрыв. Возникший пожар был оперативно локализован. Из 12 членов экипажа трое погибли, и еще трое пострадавших находятся в медицинских учреждениях. По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет. В четверг нефтегавань в порту Махачкалы оставалась закрытой в связи с проведением следственных действий.

Нефтеналивное судно "ВФ Танкер-16" — танкер серии "Волго-Дон макс" класса проекта RST27. Построено в 2013 году. Судно предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки.

РЕЗЕРВЫ РФ НА ПЯТИЛЕТНЕМ МАКСИМУМЕ

Международные резервы РФ за период с 31 мая по 7 июня выросли на 1,5% и составили 502,7 миллиарда долларов, впервые с января 2014 года превысив полтриллиона долларов. Рост произошел преимущественно за счет положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.

В конце мая Набиуллина заявляла, что золотовалютные резервы РФ в скором времени превысят 500 миллиардов долларов, но дальнейших ориентиров у ЦБ нет — дальше они будут накапливаться по бюджетному правилу. По словам главы ЦБ, 500 млрд долларов — этот сумма, которую регулятор считал важной иметь для российской экономики, чтобы она была защищена от внешних рисков.

УКРАИНА ВЫШЛА НА ВНЕШНИЙ РЫНОК

В четверг Украина открыла книгу заявок на семилетние еврооблигации, номинированные в евро. Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в июне 2026 года составлял 7,125% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до 6,875-7%. Спрос на бумаги превысил 5,5 миллиарда евро, всего было предложено 1 миллиард евро.

Украина с 10 июня провела в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в евро. Организаторами выступали BNP Paribas и Goldman Sachs. Привлеченные средства государство планирует направить на общие бюджетные цели.

КРАЖА В "АЛРОСЕ"

В понедельник Следственный комитет России и ФСБ задержали сотрудницу алмазодобывающей компании "Алроса" и двух ее сообщников за кражу более 500 алмазов и бриллиантов на более чем 22 миллиона долларов. Как отмечает ФСБ, дома у задержанных нашли целый склад драгоценностей. Было изъято около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2 тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 миллионов долларов. Там же нашли наличными более 2 миллионов долларов и 500 тысяч евро.

В группирову, по мнению СК РФ, входили три человека, каждый со своим функционалом: сотрудница "Алросы" Елена Канунникова, ответственная за кражу камней, посредник Владимир Табидзе, а также Владимир Гординский, отвечавший за продажу краденого. Подозреваемых отправили под стражу. Уголовное дело расследуется по статьям "Кража" и "Незаконный оборот природных драгоценных камней".